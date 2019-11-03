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BEŞİKTAŞ'TA DURAĞA DALAN OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ DENİZDEN BÖYLE ÇIKARILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 22:54 | Son Güncelleme

Ersan SAN / İSTANBUL DHA  Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak durağa daldı.

Ersan SAN / İSTANBUL DHA
Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak durağa daldı. Otobüsün çarpmasıyla durakta bekleyen 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Otobüsten elinde bıçakla inen Şoför Necdet K., da bir kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Koşarak Beşiktaş İskelesi'nden denize atlayan Necdet K., denize çıkarıldıktan sonra gözaltına alındı. Hastanede tedavileri süren 13 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti. Otobüs Şoförü Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, denize atlayan şoförün, "Polis yok mu? Öldürün ben" şeklinde bağırdığı duyuluyor. Denize atlayan iki kişinin şoförü taşıyarak karaya çıkardığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Denizdeki şoför
-Şoförün bağırması
-İki kişinin suya atlayarak şoförü tutup karaya çıkarması

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