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Beşiktaş’ta durağa hızlı girdiği iddia edilen özel halk otobüsü üniversite öğrencisine çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 14:34 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta durağa hızlı girdiği iddia edilen özel halk otobüsü telefon konuşan üniversite öğrencisine çarptı.

Beşiktaş’ta durağa hızlı girdiği iddia edilen özel halk otobüsü telefon konuşan üniversite öğrencisine çarptı. Kazada yaralanan üniversite öğrencisi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kağıthane - Kabataş seferini yapan 63 numaralı özel halk otobüsü yolcu indirmek için Beşiktaş Meydan durağına yaklaştığı esnada telefonla konuşan üniversite öğrencisine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle üniversite öğrencisi yere yığılırken şoför ise otobüsü durdurdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Üniversite öğrencisinin başında kanama olduğunu gören bir vatandaş ise sağlık ekiplerine beklemeden yaralı öğrenciye müdahale ederek kanamanın olduğu bölgeye tampon yaptı. Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.
Yaralı öğrenciye tampon yaparak kanamasını durduran bir vatandaş, "Otobüs durağa gelirken üniversite öğrencisi de aşağıdan telefonla konuşarak geliyormuş. O esnada otobüs şoförü de sol tarafına bakıyormuş fark edememiş öğrenciyi. Derken otobüs öğrenciye çarptı. Ses üzerine olay yerine koştum, kanaması olduğunu gördüm. Tampon yaptım kanamayı durdurmak için. Ambulansı aradık, kırık ve çıkıkları olma ihtimaline karşın oynatmadım yerinden. Sağlık ekipleri gelince hep beraber ambulansa kaldırdık. Bilinci açıktı, hayati tehlikesi yoktu. Şoförün hızlı olduğunu düşünüyorum, hızlı olmasaydı o cam öyle patlamazdı’’ ifadelerini kullandı’’ ifadelerini kullandı.
Üniversite öğrencisine çarparak yaralanmasına neden olan otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken otobüs ise otoparka çekildi.

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