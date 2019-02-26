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Beşiktaş'ta duvar çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 05:36 | Son Güncelleme

Kaldırımda park halinde bulunan 4 otomobil, duvarın çökmesiyle askıda kaldı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bir apartman ile sokak arasındaki duvar çöktü, park halindeki 4 otomobil askıda kaldı.

Dikilitaş Mahallesi Bestekar Sokak'ta bulunan bir apartmanın bahçesiyle sokak arasında bulunan duvar henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çöken duvarın üzerindeki kaldırımda park halinde bulunan 4 otomobil, ön tekerlekleri boşlukta olacak şekilde askıda kaldı.

Duvarın çökmesiyle oluşan gürültüye uyanan apartman sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler askıda kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı.

Halat yardımıyla sabitlenen 4 otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

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Beşiktaş çökme duvar

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