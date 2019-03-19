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Beşiktaş'ta eğlence mekanında kadınlara darp kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 12:15 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta  geçtiğimiz ay bir eğlence mekanında kadınların dövülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta eğlence mekanında kadınlara darp kamerada

Mehmet AKTARAN/İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ'ta geçtiğimiz ay bir eğlence mekanında kadınların dövülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir eğlence mekanı çıkışında 6 kadın ile çalışanlar arasında çıkan tartışmaya özel güvenlik görevlileri de dahil olmuştu. Darp edildiklerini söyleyen kadınlar suç duyurusunda bulunurken eğlence mekanından yapılan açıklamada olaylara karışan güvenlik görevlisinin işine son verildiği kaydedilmişti. O gün yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çalışanlar ile kadınlar arasında arbede yaşandığı görülüyor. Arbede sırasında kadınlarından birinin dövülmesi görüntülere yansıyor. Çalışanlar, kadınları zor kullanarak eğlence mekanından çıkarıyor.

(FOTOĞRAF)

Beşiktaş'ta eğlence mekanında kadınlara darp kameradaBeşiktaş'ta eğlence mekanında kadınlara darp kameradaBeşiktaş'ta eğlence mekanında kadınlara darp kameradaBeşiktaş'ta eğlence mekanında kadınlara darp kamerada

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