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Beşiktaş'ta Elazığ seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 11:39 | Son Güncelleme

Beşiktaş Belediyesi, Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası tüm ilgili birimlerle bir araya gelerek, deprem bölgesine ihtiyaç halinde gönderilmek üzere bütün ekipmanlarını hazırladı.

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Belediyesi, Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası tüm ilgili birimlerle bir araya gelerek, deprem bölgesine ihtiyaç halinde gönderilmek üzere bütün ekipmanlarını hazırladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medyadan yaptığı açıklamada, AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında birçok belediye yardım seferberliğine başlattı. Beşiktaş Belediyesi de bu konuda üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek için hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tüm gelişmeleri takip ederken, Başkan Akpolat sosyal medyada yaptığı paylaşımda Elazığ’ın yanında olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Elazığ merkezli depremin ardından AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde İstanbul'dan yola çıkan kurtarma ekiplerine, Beşiktaş Deprem Lojistik Merkezimiz'den ekipman desteği sağladık. Arama kurtarma ekibimiz muhtemel tüm ihtiyaçlar için hazır beklemektedir"

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