Beşiktaş’ta engelli vatandaş 30 metrelik sokağı geçebilmek için 500 metre dolaştı

Beşiktaş’ta merdivenlerde engelli rampasının olmaması ve kaldırımlarda görme engelliler için yapılan rehber yolun üzerine konulan dubalar nedeniyle engelli vatandaşlar büyük zorluk yaşıyor. Yürüme engelli bir vatandaş kaldırımlarda ve merdivenlerde engelli rampasının olmamasından dolayı 30 metrelik sokaktan geçebilmek için 500 metre yol dolaştı. Beşiktaş’ta dik yokuşlarda bulunan merdivenler ve kaldırımdaki dubalar nedeniyle engelli vatandaşlar adeta yürüyemez hale geldi. Beşiktaş Belediyesinin kaldırımlara ve merdivenlere engelli rampası koymamasından dolayı yürüme engeli olan Ayhan Sükük Beşiktaş’ın orta yerinde 30 metrelik bir sokağı geçmek için 500 metre yolu dolaşmak zorunda kaldı. Sokakların dik ve dar olması nedeniyle düşme tehlikesi de geçiren Sükük, ilk olarak sokağın girişinde bulunan sözde engelli rampasından inemedi rampanın çok dik ve dar olduğunu belirterek, “Bu yolların eğimi en fazla yüzde 15 olması lazım bunun geçerse bizim gitme şansımız yok. Ama bu merdiven en az yüzde 50 meyilli durumda” dedi.

Beşiktaş’ın kalbinde engelleri aşamadık

Merdivenlerden inemeyen Sükük daha sonra bir başka sokaktan dolanmayı denedi. Ancak bu sokakta da bulunan merdivenler de hiçbir engelli rampasının olmaması dolaysıyla bu merdivenlerden de çıkamadı. Sükük, Beşiktaş Belediyesine sitemde bulunarak, “Biz kendi engelimiz aştık ama insanların koyduğu engelleri aşamadık. Burası Beşiktaş ve Beşiktaş’ın kalbi ama yine de engelleri aşamadık” dedi.

"Engelleri bir türlü aşamadık"

Beşiktaş’ta engelliler olarak bu sorunları yaşadıklarını ve sokaklarda engelli rampaları olmadığı için 30 metrelik yolu 500 metre dolanarak gelmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Sükük, “Ben buraya gelene kadar yollardan dolayı tehlikeler atlatarak gelmek zorunda kaldım. Engelleri bir türlü aşamadık bu engelleri aştığımız zaman iş çözülecek. Beşiktaş’ta burada sınıfta kaldık. Benim Beşiktaş merkezde aküm bitti yolda kaldım. Rampa çıktığımız zaman akülerimiz de çabuk bitiyor" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş’ta sarı çizginin üzerine duba koyunca engellilerin sorunları çözülmüş olmuyor"

Beşiktaş’ta engelli vatandaşların daha rahat yürümesi için yapılan rehber yolların üzerine duba konulması engellilerden büyük tepki çekti. Kaldırıma konulan dubalar nedeniyle yürümekte zorlanan ve kaldırımda bulunan direğe de çarpan görme engelli Harun Akın, yolda yürümeye çalıştığında sürekli bastonunun dubalara çarptığını ve bu nedenle kaldırımlarda rahat yürüyemediğini belirterek, “Yürürken önüme direk çıktı kaldırımların daha geniş olması gerekiyor. Bastonumu kullandığım zaman sürekli dubalara çarptı. Bu kaldırımlar da normal insanların bile daha rahat yürüyebileceği kaldırımlar gerekiyor. Kaldırım üzerinde sürekli dubalar var bunların olmaması gerekiyor. Bu çizgiler bittiği yerde ben ya sağa ya da sola döneceğim bu yüzden orada duba olmaması gerekiyor. Avrupa’yı her zaman örnek alıyoruz o zaman bu örneklerin aynısını uygulamamız gerekiyor. Sarı çizgiyi koyup üzerine ağaç veya duba koymak çözüm olmuyor. Bunu yapmış olmak için yapmamak gerekiyor ihtiyaç olduğunu bilmek gerekir. Biz bu dubalara çarptığımız zaman dizlerimiz de hasar oluşuyor” şeklinde konuştu.

