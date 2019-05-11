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Beşiktaş'ta evi su bastı: Yatalak yaşlı kadın  yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 17:25 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta bir apartmanın bodrum katında 2 köpeğiyle birlikte yaşayan 90 yaşındaki yatalak Afakan Gür'ün bulunduğu daireyi aşırı yağış nedeniyle su bastı.

Beşiktaş'ta evi su bastı: Yatalak yaşlı kadın  yardım bekliyor

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ'ta bir apartmanın bodrum katında 2 köpeğiyle birlikte yaşayan 90 yaşındaki yatalak Afakan Gür'ün bulunduğu daireyi aşırı yağış nedeniyle su bastı. Eşyaları kullanılamaz hale geldiğini belirten Gür, yetkililerin yardım elini uzatmasını bekliyor.
İstanbul'da öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağmur bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. O su baskınlarının yaşandığı yerlerden biri ise Beşiktaş'ta bulunan 6 katlı bir apartmanın bodrum katıydı. Dairede 2 köpeğiyle birlikte yaşayan ve kemik erimesi nedeniyle yatağa mahkum olan 90 yaşındaki Afakan Gür'e evli olan iki kızı değişimli olarak bakıyor. Yaşlı kadın sık sık su baskını olan dairede kullanılamayacak durumda olan eşyalarla birlikte yetkililerden yardım bekliyor.

EŞYALARIMIZI SU BASTIKÇA ATMAK ZORUNDA KALIYORUZ
2 kızının yardımlarıyla yaşamını sürdürdüğünü belirten Afakan Gür, "Daha öncede burayı sık sık su basıyor. Bu altıncı defadır su bastı. Eşyalarımızı su bastıkça atmak zorunda kalıyoruz. Şimdi bu ıslak çekyatta mı yatacağım. 1.5 senedir dışarı çıkmadım, rahatsızım. Önce kazan dairesine su basıyor ardından da yağmur suları bu daireye doluyor. İki kızım var biri gidiyor biri geliyor. Onlar bana bakıyor" dedi.

"YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ"
Yetkililerden yardım beklediğini belirten Afakan Gür'ün kızı Lale Kutlu ise, " Bu evi 7 defadır su basıyor. Çaresi ne olacak bilmiyoruz ? Eşyalarımız kullanılamayacak halde. Devletten yardım bekliyoruz. Sular çekilince buralar hep çamur olacak. Annem de hasta. Bu koltuklar da yeni geldi ama şu anda kullanılamayacak durumda. Annem buradaydı ben geldim yanına, ben gidince de kız kardeşim gelecek. Annem burada tek duramaz ki nasıl duracak. Yetkililer bunun çaresine baksın. Beşiktaş gibi bir yerde böyle durum nasıl olur" dedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise su basan bodrum katındaki suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Beşiktaş'ta evi su bastı: Yatalak yaşlı kadın yardım bekliyorBeşiktaş'ta evi su bastı: Yatalak yaşlı kadın yardım bekliyorBeşiktaş'ta evi su bastı: Yatalak yaşlı kadın yardım bekliyorBeşiktaş'ta evi su bastı: Yatalak yaşlı kadın yardım bekliyor

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