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Beşiktaş’ta feci kaza: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 04:17 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta bir tünel geçidinde seyir halinde bulunan otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Beşiktaş’ta bir tünel geçidinde seyir halinde bulunan otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Araç kullanılamaz hale gelirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saat 02.45 sıralarında Beşiktaş Harp Akademileri Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden Seyrantepe istikametinde seyreden Necip Fazıl Tarakçı kontrolündeki 34 NT 2316 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra yaralıyı ambulansa koyarak çevre hastaneye kaldırdı. Kazadan dolayı araç geçişleri tek şeritten sağlandı. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Otomobilden yola saçılan parçalar temizlik ekipleri tarafından temizlendikten sonra yol tamamen trafiğe açıldı.

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