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Beşiktaş’ta feci kaza: 1’i ağır 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 15:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırımda yürüyen kadına ardından ters istikamette seyir halinde olan otomobile çarptı.

Beşiktaş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırımda yürüyen kadına ardından ters istikamette seyir halinde olan otomobile çarptı. Meydana gelen feci kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Beşiktaş, Hakkı Yeten Caddesi’nde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 13.45 sıralarında Hakkı Yeten Caddesi’nde seyir halinde olan otomobil sürücüsü iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımda yürüyen bir kadına çarptı. Hızını alamayan otomobil ters istikametten gelen otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaldırımda yürüdüğü esnada otomobilin çarptığı kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kalp masajı yapılan kadın ambulans tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü ise tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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