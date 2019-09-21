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Beşiktaş’ta festival coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 22:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş Belediyesi’nin ev sahipliğinde Etiler Levent Liseliler Derneği (ElliDER) ve Hülya Çavuş Eğitim Vakfı (HÇEV) destekleriyle bu yıl 5’incsi düzenlenen Etiler Fest’te vatandaşlar doyasıya eğlendi.Beşiktaş Belediyesi’nin ev sahipliğinde Etiler Levent Liseliler Derneği (HÇEV) ve Hülya Çavuş Eğitim Vakfı (HÇEV) destekleriyle Etiler Fest’in bu yıl 5’sini düzenledi.

Beşiktaş Belediyesi’nin ev sahipliğinde Etiler Levent Liseliler Derneği (ElliDER) ve Hülya Çavuş Eğitim Vakfı (HÇEV) destekleriyle bu yıl 5’incsi düzenlenen Etiler Fest’te vatandaşlar doyasıya eğlendi.
Beşiktaş Belediyesi’nin ev sahipliğinde Etiler Levent Liseliler Derneği (HÇEV) ve Hülya Çavuş Eğitim Vakfı (HÇEV) destekleriyle Etiler Fest’in bu yıl 5’sini düzenledi. Etiler Sanatçılar Parkı’nda gerçekleşen etkinliğe Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Oyuncu Türkan Şoray, Yazar Atilla Dorsay, kızı Ece Dorsay, Şarkıcı Nil Burak ve birçok davetli katıldı. Etiler Fest adı altında gün boyunca gerçekleşen sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, renkli ve hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Festivalde ilgi çekici stantlar, çocuklar ve yetişkinler için atölyeler, özel aktiviteler, lezzet durakları, tasarım, eğitim ve kitap stantları yer aldı. Misafirler Mehteran takımı tarafından karşılandı. Ünlü isimlerin de katıldığı festivalde bu senenin onur konuğu ise Türk sinemasının dev ismi Türkan Şoray oldu. Sevilen şarkıcı Nil Burak, en güzel eserlerle dinleyicilere müzik ziyafeti sundu. Davetliler festivalde gece boyunca doyasıya eğlendi.

“Toplumu uyarmak ve yönlendirmek adına sanata ihtiyacımız var”
Festivalleri eski günlere dönmek adına önemsediğini söyleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ”Türkan Şoray ve Atilla Dorsay gibi insanlarla ortak yerde olmak çok önemli. Beşiktaş’ı kültür sanat festivali haline getireceğiz. Ustalara saygı göstereceğiz, onların varlıklarını devam ettirmesini sağlamak çünkü sanat çok önemli. Toplu uyarmak ve yönlendirmek anlamında sanata ihtiyacımız var. Bazen günlerce anlayacağımız bir şeyi bir karikatürcü bir çizimle anlatabiliyor. O yüzden sinemanın, tiyatronun, toplumu yönlendirmesi bizim için çok önemli. Eski günlerimize dönmek anlamında da önemsiyoruz bu durumu. Beşiktaş Belediyesi olarak bu alanda destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Etiler Fest 21 ve 22 Eylül boyunca Sanatçılar Parkı’nda doyasıya eğlenceye sahne olacak.

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