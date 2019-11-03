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Beşiktaş’ta gece kulübü sahibinin şüpheli ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 23:44 | Son Güncelleme

Beşiktaş Etiler’de, bir gece kulübünün sahibi, mekanda oğlu tarafından ölü olarak bulundu.

Beşiktaş’ta gece kulübü sahibinin şüpheli ölümü

Beşiktaş Etiler’de, bir gece kulübünün sahibi, mekanda oğlu tarafından ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kulübün sahibinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Olay, saat 19.30 sularında Beşiktaş Etiler Aytar Caddesi’nde bulunan bir gece kulübünde yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde kulübü kapatan mekan sahibi Hüseyin Türk ve oğlu, kulüpte uyumaya başladı. Akşam saatlerinde uyanan oğul, kalktığında babası Hüseyin Türk’ü kontrol etmek için odasına gitti. Babasının hareketsiz yattığını gören şahıs, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gece kulübünün sahibi Hüseyin Türk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Hüseyin Türk’ün cansız bedeninde ve kulüp içerisinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Hüseyin Türk’ün cesedi, cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Türk’ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Öte yandan Türk’ün ölüm haberi alan yakınları, kulübün kapısına gelerek gözyaşı döktü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beşiktaş’ta gece kulübü sahibinin şüpheli ölümü

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