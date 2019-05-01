HABER

BEŞİKTAŞ'TA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 08:10 | Son Güncelleme

  Beşiktaş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ / İSTANBUL(DHA)
Beşiktaş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Beşiktaş Meydanı'nı ve Barbaros Bulvarı çevresinde çok sayıda polis ekibi sabahın erken saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi aldı. Beşiktaş ve çevresinde çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra çok sayıda güven timleri ve yunus ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletiliyor. Meydan ve bulvara çıkan yollara Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) konuşlandırıldı. Bölgede itfaiye ve sağlık ekiplerinin de bölgede hazır bekletildiği görüldü.

Görüntü dökümleri
----------------------------
-Beşiktaş Meydanı'nda alınan güvenlik önlemleri
-Hazır bekletilen polis ekipleri
-Genel ve detay görüntüler

Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor
Zincirleme kazada araçtan fırlayıp, viyadükten düştü Zincirleme kazada araçtan fırlayıp, viyadükten düştü
Aydın'da şaşırtan manzara! Her şey bir anda olduAydın'da şaşırtan manzara! Her şey bir anda oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Kerimcan Durmaz'ın babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Kerimcan Durmaz'ın babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Trump'tan Venezuela açıklaması

Trump'tan Venezuela açıklaması

ABD'den Rusya'yı açık açık uyardı: Sözünüzü tutun

ABD'den Rusya'yı açık açık uyardı: Sözünüzü tutun

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK operasyonu! Türkiye'ye geldiği tespit edildi İstanbul'da yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!

Yaşasın 1 Mayıs! Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!

Zincirleme kazada araçtan fırlayıp, viyadükten düştü

Zincirleme kazada araçtan fırlayıp, viyadükten düştü

Aydın'da şaşırtan manzara! Her şey bir anda oldu

Aydın'da şaşırtan manzara! Her şey bir anda oldu

Kaçakçılar 'pes' dedirtt! Sahtesini bile yapmışlar

Kaçakçılar 'pes' dedirtt! Sahtesini bile yapmışlar

Taksim’e girişler kapatıldı

Taksim'de son durum...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.