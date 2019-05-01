HABER

Beşiktaş'ta güvenlik önlemleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 09:43 | Son Güncelleme

  BEŞİKTAŞ'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ / İSTANBUL(DHA) BEŞİKTAŞ'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Beşiktaş Meydanı'nı ve Barbaros Bulvarı çevresinde çok sayıda polis ekibi sabahın erken saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi aldı. Beşiktaş ve çevresinde çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra çok sayıda güven timleri ve yunus ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletiliyor. Meydan ve bulvara çıkan yollara Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) konuşlandırıldı. Bölgede itfaiye ve sağlık ekiplerinin de bölgede hazır bekletildiği görüldü.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Ramazan öncesi başkent camilerinde temizlik seferberliğiRamazan öncesi başkent camilerinde temizlik seferberliği
Bitkin yavru dağ keçisine bakım yapıp, doğaya saldılarBitkin yavru dağ keçisine bakım yapıp, doğaya saldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kerimcan Durmaz'ın babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Kerimcan Durmaz'ın babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Trump'tan Venezuela açıklaması

Trump'tan Venezuela açıklaması

ABD'den Rusya'yı açık açık uyardı: Sözünüzü tutun

ABD'den Rusya'yı açık açık uyardı: Sözünüzü tutun

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da feci kaza! Yaralılar var

Şanlıurfa'da feci kaza! Yaralılar var

Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahalesi! Gözaltılar var

Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahalesi!

Cudi Dağı'nda PKK'ya ait 3 katlı mağara imha edildi

Cudi Dağı'nda PKK'ya ait 3 katlı mağara imha edildi

İşçinin ve emekçinin bayramı '1 Mayıs'

İşçinin ve emekçinin bayramı '1 Mayıs'

2019 Yılı Fitre Bedeli Ne Kadar? Diyanet'in Fitre Miktarı Açıklaması Ne Kadar?

Ramazan orucu tutacaklar dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.