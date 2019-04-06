Beşiktaş'ta halk otobüsü kaza yaptı, yaralılar var (1)  

Cemil \u00d6ZDEM\u0130R\/\u0130STANBUL DHA-BE\u015e\u0130KTA\u015e, B\u00fcy\u00fckdere Caddesi'nde \u00d6zel Halk Otob\u00fcs\u00fc kaza yapt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da ambulans sevk edilirken, yaral\u0131lar\u0131n oldu\u011fu belirtiliyor.PARTNERErkeklere k\u00f6t\u00fc haber! Video oyunu oynuyorsan\u0131z...Be\u015fikta\u015f'ta halk otob\u00fcs\u00fc kaza yapt\u0131: Yaral\u0131lar varEsenyurt'ta 3 binan\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131 alev alev yand\u0131
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