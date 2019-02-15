HABER

Beşiktaş’ta hızını alamayan otomobil 3 araca çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 08:05 | Son Güncelleme

Beşiktaş 4.’ünce Levent Metro istasyonu önünde 4 aracın karıştığı trafik kazasında, ilk önce trafik levhasına sonra da park halindeki araçlara çarparak duran otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Beşiktaş’ta hızını alamayan otomobil 3 araca çarptı: 4 yaralı

Beşiktaş 4.’ünce Levent Metro istasyonu önünde 4 aracın karıştığı trafik kazasında, ilk önce trafik levhasına sonra da park halindeki araçlara çarparak duran otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yoldan geçen bazı vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledikleri kazayı sosyal medya üzerinden canlı yayına alması dikkat çekti.
Kaza, saat 06:00 sıralarında Beşiktaş 4.üncü Levent Metro durağının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Büyükdere Caddesi üzerinden Sarıyer istikametine giden Halil Hüseyinov yönetimindeki 34 BGB 230 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halinde olan Eşper Ü. yönetimindeki 34 ANH 055 plakalı otomobile çarptı. Çarpma sonucu savrulan otomobil yol kenarında bulunan trafik levhasına çarparak ilerlerken, otomobil daha sonra park halinde bulunan 34 ABB 324 ve 34 BKN 369 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri 34 BGB 230 plakalı otomobil sürücüsü Halil Hüseyinov ve içerisinde bulunan Ayça G., Leyla G., Semanur S.,’ya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası oradan geçen bazı vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledikleri kazayı sosyal medya üzerinden canlı yayına alması dikkat çekti. Kazaya karışan araçlar olay yerine çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Beşiktaş’ta hızını alamayan otomobil 3 araca çarptı: 4 yaralı

Beşiktaş’ta hızını alamayan otomobil 3 araca çarptı: 4 yaralı

Beşiktaş’ta hızını alamayan otomobil 3 araca çarptı: 4 yaralı

Beşiktaş’ta hızını alamayan otomobil 3 araca çarptı: 4 yaralı

Sosyal medyada linç edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorSosyal medyada linç edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
Beşiktaş'ta trafik kazası: 4 yaralıBeşiktaş'ta trafik kazası: 4 yaralı
Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdüTartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek

Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek

Çukur dizisine flaş transfer!

Çukur dizisine flaş transfer!

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Suriyelilerle ilgili flaş karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Suriyelilerle ilgili flaş karar

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.