Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) İSTANBUL'da gün boyu etkili olan fırtına gecede etkisini artırarak devam ettirdi. Beşiktaş'ta iki binanın çatısı uçtu. Belediye ekipleri uçan çatıları kaldırmak için gece boyunca aralıksız çalıştı.

İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak yağış ve fırtına gecede etkisini sürdürdü. Çok sayıda binanın çatısı uçtu. Beşiktaş, Konaklar Mahallesi, Gökkuşağı Sokak'ta bulunan iki binanın çatısı saat 23:30 sıralarında uçarak sokağa düştü. Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri'ne bağlı ekipler, binan uçan çatısının parçalarını kaldırdı. İş yeri olarak kullanıldığı belirlenen iki binanın da boş olması nedeniyle olayda yaralanan olmadı.

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