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Beşiktaş’ta iki tekne yanarak kül oldu

14.02.2021 09:43 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Bebek sahilinde 3 milyon değerindeki iki teknede yangın çıktı.

Beşiktaş Bebek sahilinde 3 milyon değerindeki iki teknede yangın çıktı. Tekneler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından denize gömüldü.
Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Beşiktaş Bebek sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde bulunan bir teknede yangın çıktı. Yangının büyüyerek yanındaki tekneye de sıçramasıyla iki tekne de alev alev yanmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, karadan ve denizden yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangında 3 milyon değerindeki iki tekne batarak sulara gömüldü.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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