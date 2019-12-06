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Beşiktaş'ta intihar ettiği tahmin edilen kişi ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 07:27 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakasındaki ayağından intihar ettiği tahmin edilen Volkan Ekinci (34) hayatını kaybetti.

Ertan KILIÇ - Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakasındaki ayağından intihar ettiği tahmin edilen Volkan Ekinci (34) hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.30 sıralarında Ortaköy Varnalı Sokak'ta yaşandı. Bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hareketsiz şekilde yerde yatan kişiyi ilk kontrolünde ölmüş olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin kimlik kontrolünde ise ölen şahsın 34 yaşındaki Volkan Ekinci olduğu tespit edildi. Volkan Ekinci'nin cansız bedeni incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekinci'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakasının ayağından atlayarak intihar ettiği tahmin ediliyor.

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