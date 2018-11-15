HABER

Beşiktaş'ta iş adamına silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 00:21 | Son Güncelleme

Barbaros Bulvarı'ndaki bir binada silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Ali Rıza Gültekin yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Ali Rıza Gültekin hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Bulvarı'nda, Gültekin'in arkadaşlarıyla bulunduğu, bir binanın dördüncü katındaki iş yerine silahlı 4 kişi geldi.

Bu kişilerin silahla ateş ettiği Gültekin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Beşiktaş İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüphelilerin kimliği belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Brokoli ve yoğurdu karıştırınca bakın ne oluyor!Brokoli ve yoğurdu karıştırınca bakın ne oluyor!
Bursa kumaşından üretilen tasarımlar kısa filmle dünyaya tanıtılacakBursa kumaşından üretilen tasarımlar kısa filmle dünyaya tanıtılacak
Köprünün kenarında sır olay! Görür görmez polisi aradılar! Köprünün kenarında sır olay! Görür görmez polisi aradılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş cinayet

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Dünya diken üstünde! Gerilim tırmanıyor: Karşılık vereceğiz

Dünya diken üstünde! Gerilim tırmanıyor: Karşılık vereceğiz

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekipler seferber oldu! 300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu

Ekipler seferber oldu! 300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu

Köprünün kenarında sır olay! Görür görmez polisi aradılar!

Köprünün kenarında sır olay! Görür görmez polisi aradılar!

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Orhan Gencebay'dan çarpıcı açıklamalar: Bu bukalemunluktur, bana yakışmaz

Orhan Gencebay'dan çarpıcı açıklamalar: Bu bukalemunluktur, bana yakışmaz

5 milyon TL'lik vurgun! Sahte MİT'çiler yakalandı

5 milyon TL'lik vurgun! Sahte MİT'çiler yakalandı

Kar esareti başladı! Köy yolları ulaşıma kapandı

Kar esareti başladı! Köy yolları ulaşıma kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.