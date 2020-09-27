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Beşiktaş’ta iş merkezinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 13:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş Balmumcu’da bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı.

Beşiktaş Balmumcu’da bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Beşiktaş Balmumcu’da bir süredir bir medya kuruluşu tarafından kullanılan iş merkezinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın, binanın tepesinde bulunan tabelanın değişimi esnasında izolasyon malzemesinin tutuşmasıyla meydana geldi. İhbar üzerine televizyon binasına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 20’nin üzerindeki itfaiye ekibi vakit kaybetmeden yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, cadde üzerinde trafik tamamen durdu. Cadde üzerinde seyir halinde olan belediye otobüsleri de yoluna devam edemediği için, yolcular burada inerek yürümek zorunda kaldı.
Öte yandan, yangının çıktığı binada bulunan televizyon kanalı ve gazetenin kısa bir süre önce başka bir yere taşındığı, bu sebeple binanın boşaltıldığı ve binada teknik ekip harici çalışan personelin bulunmadığı öğrenildi.

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