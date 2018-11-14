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BEŞİKTAŞ'TA İŞADAMI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 23:19 | Son Güncelleme

Müslim SARIYAR / İSTANBUL DHA  Beşiktaş'ta, işadamı Ali Rıza Gültekin(57), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Müslim SARIYAR / İSTANBUL DHA
Beşiktaş'ta, işadamı Ali Rıza Gültekin(57), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
olay, saat 22.30'da Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Crispino giyim mağazalarının sahibi Ali Rıza Gültekin, kimliği belirsiz kişi ve kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Bildirilemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gültekin'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaya ilişkin çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor.

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