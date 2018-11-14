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BEŞİKTAŞ'TA İŞADAMI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 23:48 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta, işadamı Ali Rıza Gültekin(57), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Müslim SARIYAR-Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)

BEŞİKTAŞ'ta, işadamı Ali Rıza Gültekin(57), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 22.30'da Hamidiye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, kumarhane olarak işletildiği öğrenilen bir mekanda Crispino giyim mağazalarının eski sahibi Ali Rıza Gültekin, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına tek kurşun isabet eden Gültekin yer yığıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gültekin'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaya ilişkin çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Polis ekipleri
-Güvenlik şeridi
-Detaylar

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