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  4. Beşiktaş'ta işmakinası taşıyan kamyonet üstgeçide çarptı 

Beşiktaş'ta işmakinası taşıyan kamyonet üstgeçide çarptı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 15:28 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı'nda iş makinası taşıyan kamyonet üst geçide çarptı.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı'nda iş makinası taşıyan kamyonet üst geçide çarptı. Üst geçitte hasar meydana gelirken olay sonrası yoluna devam eden iş makinasının sürücüsü polis tarafından 500 metre ileride durdurulup gözaltına alındı.
Olay saat 13.20 sıralarında yaşandı. Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş Meydanı istikametine giden iş makinası taşıyan kamyonet üst geçide çarptı. Çarpma nedeniyle üst geçitte hasar oluşurken kapan parçalar da yola düştü. Olay sonrası yoluna devam eden sürücü Beşiktaş Meydanı'nda polis tarafından durduruldu. Aracından indirilip gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü. Sürücü polise verdiği ilk beyanda üst geçide çarptığını fark etmediğini söyledi. Üst geçitte hasar oluşması ve parçaların sarkması nedeniyle polis Beşiktaş Meydanı yönünde iki şeridi trafiğe kapatarak önlem aldı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri üst geçitten sarkan parçaları merdiven aracı yardımıyla söktü. Belediye ekiplerinin yaptığı temizlik sonrası tek şeritten verilen trafik açılarak normale döndü.
(FOTOĞRAF)

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