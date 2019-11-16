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Beşiktaş'ta izinsiz çalışan vale tartıştığı araç sahibini bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 21:24 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta işgaliye izni olmadan vale hizmeti veren bir kişi aracını park eden ve ücret ödemek istemeyen kişi bıçakladı.

İSTANBUL (DHA) BEŞİKTAŞ'ta işgaliye izni olmadan vale hizmeti veren bir kişi aracını park eden ve ücret ödemek istemeyen kişi bıçakladı.

Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mücahit Bera Ç. (22) isimli bir kişi otomobilini aracını park yerine bırakmak istedi. Bu sırada işgaliye izni olmadan vale hizmeti veren M.B. (21), aracın yanına gelerek, Mücahit Bera Ç.'den ücret talep etti. İkili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada M.B., vale standında bulunan bıçağı alarak Mücahit Bera Ç.'yi bıçakladı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis çevrede yaptığı incelemede M.B. ve aynı yerde çalışan O.G.'nin işgaliye izni olmadan çalıştığını belirledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, ilçe emniyet ve belediye ekipleri ise bölgede işgaliye izni olmadan çalışan 10 farklı vale standını belirledi. İzinsiz çalışan yerlere idari işlem uygulanacağı öğrenildi.

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