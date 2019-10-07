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BEŞİKTAŞ'TA KALDIRIMDA YÜRÜRKEN ÜZERİNE BETON BORU PARÇASI DÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 10:40 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta, Barış Arda Tavman adlı kişi, kaldırımda yürüdüğü sırada üstüne beton boru parçası düştü.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Beşiktaş'ta, Barış Arda Tavman adlı kişi, kaldırımda yürüdüğü sırada üstüne beton boru parçası düştü. Parçanın göğsüne çarpması sonucu yaralanan Tavman, hastaneye kaldırıldı.
Olay, Çırağan Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Arda Tavman isimli bir kişi, kaldırımda yürüdüğü sırada, yolun üstündeki yeşillik alanda bir gürültü duydu. Gürültünün kaynağını bulmak için yukarı bakan Tavman'ın üzerine bir anda beton boru parçası düştü. Barış Arda Tavman, 5 metre yükseklikten düşen beton parçasının göğsüne isabet etmesinin ardından acıyla yere yığıldı. O sırada yoldan geçen bir polis ekibi, durumu görerek sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tavman, burada tedavi altına alındı.
Polis, başka kaza yaşanmaması için, beton boru parçasının düştüğü alanı emniyet şeridiyle kapattı.

Görüntü Dökümü
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-Ambulanstan detay görüntü
-Ambulansın gidişi
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Yerde duran beton parçalarından genel ve yakın detaylar
-Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çekmesi
-Çırağan Caddesinden detay görüntü
-Kaldırımdan yürüyen insanlardan detay görüntü
-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

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