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Beşiktaş'ta kamyon köprüye sıkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 02:54 | Son Güncelleme

MECİDİYEKÖY'de bir otel inşaatına beton blok taşıyan kamyon, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy sapağındaki köprüye sıkıştı.

Beşiktaş'ta kamyon köprüye sıkıştı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) MECİDİYEKÖY'de bir otel inşaatına beton blok taşıyan kamyon, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy sapağındaki köprüye sıkıştı. Kamyonun lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden kurtarılmaya çalışılıyor.

Olay saat 01:30 sıralarında Beşiktaş'ta meydana geldi. Levent istikametinden, Mecidiyeköy istikametine gitmekte olan Sinan Harputluoğlu'nun kullandığı 53 AS 087 plakalı beton blok yüklü kamyon, Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy sapağında bulunan köprüye sıkıştı. Kazanın trafiğin yoğun olmadığı bir saatte olması faciayı engelledi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, yolun iki şeridini trafiğe kapattı. Kamyonun sıkıştığı yerden kurtarılması için yapılan çalışmalar devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

Beşiktaş'ta kamyon köprüye sıkıştıBeşiktaş'ta kamyon köprüye sıkıştıBeşiktaş'ta kamyon köprüye sıkıştıBeşiktaş'ta kamyon köprüye sıkıştı

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