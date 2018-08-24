HABER

Beşiktaş'ta kaza; Sibel Can ve oğlu emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 17:27 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'TA 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA)
BEŞİKTAŞ'TA 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Şarkıcı Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.
Kaza saat 16.10 sıralarında Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran araçlara, arkadan gelen bir minibüs çarptı. Kazada 5 araç birbirine girdi. Araçlarda bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt ise kazayı yara almadan atlattı. Aracı hasar gören Sibel Can, "Kırmızı ışıkta durmuştuk. Bir anda çarptılar. Allah'tan emniyet kemerimiz takılı. Arkadan çok hızlı gelen bir minibüs diğer araçlarla birlikte bize çarptı. Çok korktum" dedi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNER"Erkekte slip mayo, mal beyanı""Erkekte slip mayo, mal beyanı"
Şeyh Said ve arkadaşlarının mezarlarının bulunmasını istedilerŞeyh Said ve arkadaşlarının mezarlarının bulunmasını istediler
Bandırma'da tatilcilerin dönüş kuyruğuBandırma'da tatilcilerin dönüş kuyruğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.