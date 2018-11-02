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BEŞİKTAŞ'TA KAZA YAPAN OTOMOBİL ASILI KALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 18:21 | Son Güncelleme

Haber -Kamera: Özgür EREN Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL DHA Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü evin balkonuna girdi.

Haber -Kamera: Özgür EREN Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL DHA
Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü evin balkonuna girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araç evin balkonunda asılı kaldı
Kaza, Sinanpaşa Mahallesi Akmaz Çeşme Sokakta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. 34GK 0799 plakalı aracın sürücüsü Gülten Demir(45) yanında bir kişi ve çocuğu olduğu halde otoparktan çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir apartmanın giriş katındaki balkona çarpan araç, asılı kaldı. İçerisindeki 3 kişi, çevredekilerin yardımıyla asılı kalan araçtan çıkarıldı. Kazanın etkisiyle kısa süreli şoka giren 3 kişiyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sürücüye alkol testi yaptı.
Kaza nedeniyle evin balkonunda hasar oluştu.
Kadın sürücü, çocuğu ile birlikte ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Apartman sakini Hasan Çetinkaya "İçerideydik, bir gümbürtü koptu. Bir kadının haykırışı vardı, çocuk ağlaması vardı. O anda ben dışarıya çıkamadım. Sonra baktım kaza bu şekilde vuku bulmuş" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Evin balkonuna giren araçtan genel ve yakın detaylar
-Evin balkonundan detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Çevredeki vatandaşlardan detay görüntü
-Hasan Çetinkaya ile röportaj
-Genel ve yakın detaylar

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