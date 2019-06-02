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Beşiktaş’ta kırmızı ışık ihlali kaza getirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 11:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosiklet sürücüsü dönüş yapan bir otomobile çarptı.

Beşiktaş’ta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosiklet sürücüsü dönüş yapan bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu istikametinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 10.15 sıralarında Barbaros Bulvarı’ndan Zincirlikuyu istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Göksel Şadoğlu iddiaya göre yanan kırmızı ışıkta durmayarak devam etmek istedi. Hızını düşürmeyen motosiklet sürücüsü o esnada dönüş yapan otomobile yan tarafından çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü havaya fırlayarak yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar ise durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

"Motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta geçti"
Kazaya ışık ihlalinin neden olduğunu belirten bir vatandaş, "Otomobil yeşil ışıkta geçiyordu. Motosiklet sürücüsü ise kırmızıda durmayıp otomobile çarpıp yere fırladı. Sağlık ekipleri şu anda müdahale ediyor. Durumu nedir bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Meydana gelen kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

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