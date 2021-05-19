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  4. Beşiktaş'ta korkutan anlar! Kırmızı ışıkta geçen araç kazaya neden oldu

Beşiktaş'ta korkutan anlar! Kırmızı ışıkta geçen araç kazaya neden oldu

19.05.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen hafif ticari araç, otomobile çarptı. Çarpılan otomobil geri geri giderek arkasındaki otomobile vurdu. Kaza anları araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Şakir Kesebir Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen hafif ticari araç, o anda caddede seyir halinde olan bir otomobile çarptı. Kazanın etkisi ile savrulan otomobil, geri geri giderek yolda ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Kaza sonrası kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen sürücü hafif şekilde kolundan yaralandı.

Yaşananlar ise kazaya karışan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

(DHA)

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trafik kazası Beşiktaş İlçesi

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