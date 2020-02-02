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Beşiktaş'ta "kırmızı ışık" kazası kamerada 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 10:09 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta, sürücüsünün gaza yüklenerek kırmızı ışıkta geçtiği hafif ticari araç, bir otomobile çarptıktan sonra yan döndü.

Zeki GÜNAL-Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ'ta, sürücüsünün gaza yüklenerek kırmızı ışıkta geçtiği hafif ticari araç, bir otomobile çarptıktan sonra yan döndü. Sürücü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza anı görüntüleri MOBESE kameralarına yansıdı.
Kaza, 25 Ocak cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, Barbaros Bulvarı Levent yönünde ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsü, hızla geldiği yolda kırmızı ışığa yakalanmamak için gaza yüklendi. Kavşakta kırmızı ışıkta geçen araç, yolun sağ tarafından gelen ve kendine yeşil yanan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç orta refüje çıkıp ağaca vurduktan sonra yan yatarken, çarptığı otomobil ise yol kenarına savruldu. Yan yatan aracın sürücüsü vatandaşların yardımı ile araç içinden yara almadan çıkartıldı. Kazada sarsılan otomobil sürücüsü kadın, yaşadığı şoku bir süre atlatamadı. Kadın, olay yerine gelen ambulansa alınarak kontrolden geçirildi. Yan yatan araç, düzeltilip çekiciye alındı. Levent yönünde yoğunlaşan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı görüntüleri MOBESE kamaralarına yansıdı. Görüntülerde, yaya bir kadın yolun karşısına geçmek için yürüyor. Hızla gelen aracı gören kadın duraklayıp araç geçtikten sonra yürümeye devam ediyor. Kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç sağdan gelen otomobile çarptıktan sonra orta refüje çıkıp ağaca çarptıktan sonra yan yatıyor.

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