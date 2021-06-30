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  4. Beşiktaş'ta köpeğine tekme atan site yöneticisi havuza attı

Beşiktaş'ta köpeğine tekme atan site yöneticisi havuza attı

30.06.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beşiktaş'ta 4 arkadaşıyla birlikte site havuzuna giren bir kişi, köpeğine tekme attığı için kavga ettiği yöneticiyi havuza attı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ulus Mahallesi'nde bir sitede cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi.

SİTE YÖNETİCİSİNİ HAVUZA ATTI

İddialara göre, site sakini 4 arkadaş havuz kenarında oturup sohbet ederken, yanlarına gruptan birine ait köpek geldi. Site yönetiminden bir kişi de uyararak köpeği havuzun yanında uzaklaştırmasını istedi. O sırada köpek, site yönetiminde olan kişinin ayağının yanına geldi. Site yöneticisi köpeği tekmeleyerek uzaklaşırdı. Havuzun başında arkadaşlarıyla bulunan sahibi, köpeği tekmeleyen yöneticiyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Köpeğin sahibi kavga ettiği site yöneticisini havuza attı. Araya site sakinlerin girmesiyle kavga sona erdi. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Köpeğin tekmelenmesi ve yöneticinin havuza atılması sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İlçesi
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