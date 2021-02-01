Beşiktaş’ta korku dolu anlar: Göğsünden yaralandı, kendini sokağa böyle attı

Beşiktaş’ta bir şahıs birlikte yaşadığı kadın tarafından göğsünden bıçaklandı. Yaralının pijamalarla yalın ayak sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 14.45 sıralarında Beşiktaş Eski Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı evde yaşayan kimlikleri henüz bilinmeyen bir kadın ile bir erkek yine bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sürerken kadın eline aldığı bıçakla erkeği göğsünden yaraladı. Yaralı haldeki şahıs kendini bir şekilde sokağa attı.

Göğsünden bıçaklandı, pijamalarla sokağa indi

Yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa atan şahsın göğsüne aldığı bıçak darbesine rağmen hala el işareti yaparak bir şeyler söylediği, bu şekilde sokağın sonuna doğru ilerlediği görüldü. Onu bu halde gören mahalleli durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Göğsünün bıçakla hafif şekilde çizildiği belirlenen şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.