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BEŞİKTAŞ'TA KORKUNÇ KAZA: 3'Ü ÇOCUK 4 ÖLÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 17:39 | Son Güncelleme

Beşiktaş TEM Otoyolunda, makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil sürücüsünün, önünde seyreden başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.  Kaza, TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri tüneli Edirne istikametinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

Murat DELİKLİTAŞ-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)
Beşiktaş TEM Otoyolunda, makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil sürücüsünün, önünde seyreden başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri tüneli Edirne istikametinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne yönüne ilerleyen Nurullah Eray'ın kullandığı 33 CNT 40 plakalı araca, aynı yönde makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 plakalı otomobil çarptı. İçinde 14 kişinin bulunduğu araç, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vurdu. Kaza sırasında araçta bulunan kişiler yola savruldu. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Hiranur Özçelik (9) ile kardeşi Yahya Özçelik'in (8) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 3'ü çocuk 12 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Akçil Özçelik ile Küçükçekmece İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Eray (8) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan incelemelerin ardından yakınlarına teslim edildi. Seyhan Akçil Özçelik ile 2 çocuğunun cenazelerinin Muş'a, Yusuf Eray'ın cenazesinin ise Bitlis'e götürüleceği öğrenildi.
Polisin, kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Kazadaki yaralılardan görüntüler
-Yerde yatan yaralılardan detaylar
-Yaralanan çocuklardan detaylar
-Vatandaşlardan polis ve sağlık görevlilerinden detaylar
-Kazaya karışan araçlardan detaylar
-Cenazelerin Adli Tıp'tan çıkarılışları
-Genel ve detaylar

08.06.2019 - 05.18 - Haber Kodu : 190608018

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