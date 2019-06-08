Beşiktaş'ta korkunç kaza: 3'ü çocuk 4 ölü; şüphelilerin kimlikleri belirlendi

Murat DELİKLİTAŞ-Hüseyin COŞKUN-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ TEM Otoyolunda, makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil sürücüsünün, önünde seyreden başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Makas atarak kazaya yol açtıkları tespit edilen 2 kişi ile onlara yardım ettikleri belirlenen 2 kişi olmak üzere 4 şüphelinin kimliği belirlendi. Polis bu kişileri arıyor.

Kaza, TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri tüneli Edirne istikametinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne yönüne ilerleyen Nurullah Eray'ın kullandığı 33 CNT 40 plakalı araca, aynı yönde makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 plakalı otomobil çarptı. İçinde 14 kişinin bulunduğu araç, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vurdu. Kaza sırasında araçta bulunan kişiler yola savruldu. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Hiranur Özçelik (9) ile kardeşi Yahya Özçelik'in (8) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.