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Beşiktaş’ta korona virüs denetimi gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 15:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kafeterya, restoran ve lokantaları denetledi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kafeterya, restoran ve lokantaları denetledi. İş yeri sahiplerini ve vatandaşları uyaran polis maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini söyledi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İlçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamında Beşiktaş Çarşına giren polis, buradaki restoran, kafeterya ve lokantaları tek tek denetledi. Denetimlerde iş yeri sahiplerini uyaran Beşiktaş polisi, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini söyledi.
Denetimlerin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

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