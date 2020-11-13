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Beşiktaş‘ta korona virüs denetiminde ilginç anlar

13.11.2020 15:52 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında polis ve zabıta ekipleri ilçe genelinde maske ve sigara yasağı denetimi yaptı.

Beşiktaş’ta korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında polis ve zabıta ekipleri ilçe genelinde maske ve sigara yasağı denetimi yaptı. Denetimlerde maskesiz yakalanan bir genç kameraman olduğunu belirterek çekim yapılmamasını isteyince polis, “Kameramansanız önce sizin bilmeniz gerekiyor” cevabını vererek, 900 lira idari para cezası uyguladı. Vapurdan maskesiz inen bir genç ise polise, “Öğrenciyiz yazmasanız olur mu” diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı. Bu kapsamda denetimlere hız kesmeden devam eden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İskele, Barbaros ve Beşiktaş Meydan başta olmak üzere ilçede uygulama yaptı. Zabıta ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, maskesini indiren veya takmayan vatandaşlar uyarıldı. Uyarılara rağmen maske takmayan ve sigara içen vatandaşlara ise “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 900 lira idari para cezası kesildi.

“Yasağı önce sizin bilmeniz lazım"
Denetimler kapsamında maskesini indirmiş bir şekilde oturan bir genç, polisi görünce maskesini kapattı. Polis ekiplerinin kendisine ceza yazmaya geldiği esnada genç, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Ben de televizyonda kameramanım çekmeyin” dedi. Bunun üzerine kendisine yasakları anlatan polis, “Yasağı önce sizin bilmeniz gerekiyor” diyerek cevap verdi. Ardından da kimliğini uzatan gence “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 900 lira idari para cezası kesildi.

“Öğrenciyiz yazmasanız olur mu?”
Öte yandan, Kadıköy iskelesinde vapurdan inen kaykaycı bir genç de maskesiz olduğu gerekçesiyle durduruldu. Gence maskesini takması uyarısında bulunulduktan sonra neden maske takmadığı soruldu. Gencin, “Simit yediğim için çıkarttım, öğrenciyiz yazmasanız olur mu” sözleri de cezadan kurtaramadı. Kahve içtiğini bahane eden bir vatandaşa da cezai işlem uygulandı.

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