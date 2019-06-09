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Beşiktaş’ta makas terörüyle gelen kazada 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 15:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta ’makas’ terörüyle 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin aranan Abdülsamet Topçi ile babası Mehmet Topçi’nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Beşiktaş’ta ’makas’ terörüyle 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin aranan Abdülsamet Topçi ile babası Mehmet Topçi’nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul’da gözaltına alınan baba Topçi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Beşiktaş’ta önceki gece makas terörüyle meydana gelen ve 4 kişinin ölümüyle ilişkin sonuçlanan feci kazaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında kaza anında araçta bulunan Abdülsamet Topçi ile kazanın ardından şüphelileri kaçıran baba Mehmet Topçi’nin de olduğu öğrenilirken, kayıplara karışan sürücü Yusuf Arıboğa’nın ise halen arandığı kaydedildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan baba Mehmet Topçi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Burdur’da yakalanan diğer şüphelilerin ise önümüzdeki saatlerde İstanbul’a getirileceği kaydedildi.

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