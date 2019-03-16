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Beşiktaş'ta metruk bina alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 22:11 | Son Güncelleme

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA-BEŞİKTAŞ'ta, 3 katlı metruk bir binanın son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA-BEŞİKTAŞ'ta, 3 katlı metruk bir binanın son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fulya Mahallesi, Mehmetçik Caddesi Narçiçeği Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binanın son katında saat 18.45 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Binanın en üst katını saran alevleri fark eden sokak sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Sokak sakinleri, uzun süredir metruk halde bulunan binada zaman zaman tinercilerin kaldığını, yangını da onların çıkarmış olabileceğini iddia etti.

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