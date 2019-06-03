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Beşiktaş’ta metruk bir binanın çökme tehlikesi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 23:44 | Son Güncelleme

İstanbul Beşiktaş’ta metruk bir binanın çökme tehlikesi nedeniyle ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı.Olay, saat 22.40 sularında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Asariye Caddesi’nde yaşandı.

Beşiktaş’ta metruk bir binanın çökme tehlikesi

İstanbul Beşiktaş’ta metruk bir binanın çökme tehlikesi nedeniyle ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı.
Olay, saat 22.40 sularında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Asariye Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar cadde üzerinde bulunan metruk bir binanın çökme tehlikesi olduğu gerekçesiyle durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada yaptıkları incelemenin ardından polis ve Beşiktaş Belediyesi’ne ait zabıta ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı. Binayla ilgili son durumu ise ekiplerin yapacakları incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

Beşiktaş’ta metruk bir binanın çökme tehlikesi

Beşiktaş’ta metruk bir binanın çökme tehlikesi

Beşiktaş’ta metruk bir binanın çökme tehlikesi

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