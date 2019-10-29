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Beşiktaş'ta motosikletin çalınma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ali ABLAY - Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş'ta motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık geçen perşembe günü saat 05.15 sıralarında bir sitenin otoparkında meydana geldi. Motosikletini akşam evinin otoparkına bırakan Özlem Dinçel (35), sabah işe gitmek için eşiyle birlikte evden çıktığında motosikleti bıraktığı yerde bulamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Dinçel, 25 bin TL değerindeki motosikletinin 3 şüpheli tarafından çalındığını gördü.

"MOTOSİKLETİMİN ÖZEL BİR RENGİ VARDI"

Özlem Dinçel, "Motosikletim park halindeydi, saat 09.30 civarında eşimle birlikte işe gitmek için evden çıktığımızda motosikletimizin yerinde olmadığını fark ettik. Apartmanımızın kamera kayıtlarına baktığımızda motosikletimizin çalındığını gördük. 20-25 bin TL değerindeydi ve özel bir rengi vardı, 'mercan kırmızısı' diye geçiyordu. Otoparkımızda 3-4 motosiklet daha vardı ama özellikle benimkini daha önceden planlayarak çaldıklarını düşünüyorum, olay sabah 5'te olduğu için gören yok" dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde önce bir kişi gelerek motosikleti tespit ediyor, ardından iki kişi geliyor. Bir kişi önde gözcülük yaparken diğer şahıs motoru götürüyor. Sokağın başına geldiklerinde ise onları üçüncü kişi bekliyor. Çaldıkları motosikleti, başka bir motosiklet ile iterek götürmeleri ve üçüncü kişinin başka bir motosiklet ile takip etmesi de yine güvenlik kameralarına yansıyor.

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