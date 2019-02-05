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Beşiktaş’ta nefes kesen kovalamaca

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 16:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta narkotik polisi ve uyuşturucu zanlıları arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.

Beşiktaş’ta narkotik polisi ve uyuşturucu zanlıları arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Polis, dur ihtarına uymayan zanlının kullandığı otomobili, lastiklere ateş açarak durdurdu. Yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Zincirlikuyu Koru Sokak’ta yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, takip ettikleri uyuşturucu zanlısını durdurmak istedi. Ancak dur ihtarına uymayan zanlı, lüks aracıyla ters yöne girerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada zanlının sokakta bulunan 4-5 araca da çarparak zarar verdiği görüldü. Polis ekipleri zanlının kullandığı aracın lastiklerine ateş açarak durmasını sağladı. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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