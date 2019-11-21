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Beşiktaş'ta öğretmen kadına saldıran şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 18:19 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta 19 Kasım'da öğretmen kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Berrak K.

Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta 19 Kasım'da öğretmen kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Berrak K. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Savcılıkça ifadesi alınan Berrak K. tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan Berrak K.'nın "Halkın bir kısmını sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

"TİKSİNMİŞ ŞEKLİNDE BAKIYORDU"
Şüpheli Berrak K.'nın Sulh Ceza Hakimliği'ndeki tutuklanma gerekçesinde, mevcut video kayıtlarındaki eylemlerin oluşma biçimi, şüphelinin sağlık problemine rağmen kendi iradesi ile alkol aldıktan sonra eylemlerini gerçekleştirmesi, video kaydında kendisine uyarıda bulunan erkek şahsa da cebir ile karşılık vermesi gösterildi.
Kararda şüphelinin polisteki beyanında; müştekinin kendisine "tiksinmiş şeklinde bakıyordu" şeklindeki beyanı, müştekinin sağ yanakta 5 cm ekimoz tespitine ilişkin geçici adli muayene raporu, atılı suçun mahiyeti ile eylemlerin oluş ve biçimi dikkate alındığı belirtildi.
Gerekçeli kararda, şüphelinin özellikle "tiksinmiş şekilde bakıyordu" beyanı ile toplumsal çatışmalara yol açacak ve kamu güvenliği açısından da açık ve yakın bir tehlike oluşturabileceği yönünde eylemin ağırlığına dikkat çekildi.

"DİNİ İNANÇ DOĞRULTUSUNDA BİR KIYAFET TERCİHİ İLE EYLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİNE YÖNELİK KUVVETLİ ŞÜPHE"
Kararda, "Şüpheli ile müştekinin arasında bir husumet olmamasına rağmen dini inanç doğrultusunda bir kıyafet tercihi ile eylemlerini gerçekleştirdiğine yönelik kuvvetli şüphenin oluşmasının yanında mevcut delil durumu da dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının bu aşamada yetersiz kalacağı ve beklenen faydanın sağlanamayacağı dikkate alınarak ' 'Halkın bir kısmını sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan tutuklanmasına" denildi.

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