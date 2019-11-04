Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: 1 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına neden olan şoför adliyeye sevk edildi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dün 1 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan özel halk otobüsü şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Barbaros Bulvarı'ndaki olayda 33 yaşındaki şoför Necdet K. duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi bıçaklamıştı.

Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan birinin hayatını kaybettiğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun açıklamıştı.

https://twitter.com/Mrt\_Ongun/status/1191063050507476992

Olaydan sonra Beşiktaş İskelesi'nden deniz atlayan şoför, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

İBB inceleme başlattı

İBB şoför, araç sahibi ve özel halk otobüsü şirketi hakkında inceleme başlattı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İstanbulluların bir daha benzer bir durum yaşamamaları için özel halk otobüsü sistemini incelemek dahil çok kapsamlı tedbirler alacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de şoförün alkollü olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Şoförün denizden çıkarılma anları kaydedildi

Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.