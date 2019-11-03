Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı; yaralılar var (1)

Ersan SAN \/ \u0130STANBUL DHA Be\u015fikta\u015f Meydan'da bir otob\u00fcs dura\u011fa dald\u0131, bekleyen yolculardan yaralananlar oldu. Olay yerine polis ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. Bankac\u0131l\u0131kta yeni ak\u0131m! Art\u0131k bankaya gitmeden...Bakan Kurum: \u201cKentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm \u00f6nceli\u011fimiz\u201dBe\u015fikta\u015f\u2019ta bir otob\u00fcs dura\u011fa dald\u0131. Kazada yaral\u0131lar oldu\u011fu \u00f6\u011frenilirken, olay yerine polis ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi.
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