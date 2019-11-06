Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: Yaralılardan biri hayatını kaybetti, atladığı denizden çıkarılan bıçaklı şoför gözaltında

İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'nda Pazar günü bir halk otobüsünün şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası önce durağa dalması sonra da bıçakla çevresindekilere saldırması sonucu 13 kişi yaralandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, yaralılardan birinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Otobüsün şoförü, atladığı denizden çıkarılarak gözaltına alındı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Pazar akşamı Twitter'dan yaptığı açıklamada, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden kişinin Yalçın Tahir Billur olduğunu duyurdu.

https://twitter.com/Mrt\_Ongun/status/1191063050507476992

İBB şoför, araç sahibi ve özel halk otobüsü şirketi hakkında inceleme başlattı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İstanbulluların bir daha benzer bir durum yaşamamaları için özel halk otobüsü sistemini incelemek dahil çok kapsamlı tedbirler alacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Alkollü olmadığı tespit edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise şoförün kaçmasına engel olmak isteyen bir kişiyi kolundan yaraladıktan sonra denize atladığını ve daha sonra gözaltına alındığını duyurdu.