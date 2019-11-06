Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: Yaralılardan biri hayatını kaybetti, atladığı denizden çıkarılan bıçaklı şoför gözaltında

İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'nda Pazar günü bir halk otobüsünün şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası önce durağa dalması sonra da bıçakla çevresindekilere saldırması sonucu 13 kişi yaralandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, yaralılardan birinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Otobüsün şoförü, atladığı denizden çıkarılarak gözaltına alındı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Pazar akşamı Twitter'dan yaptığı açıklamada, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden kişinin Yalçın Tahir Billur olduğunu duyurdu.
https://twitter.com/Mrt\_Ongun/status/1191063050507476992
İBB şoför, araç sahibi ve özel halk otobüsü şirketi hakkında inceleme başlattı.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İstanbulluların bir daha benzer bir durum yaşamamaları için özel halk otobüsü sistemini incelemek dahil çok kapsamlı tedbirler alacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz" denildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise şoförün kaçmasına engel olmak isteyen bir kişiyi kolundan yaraladıktan sonra denize atladığını ve daha sonra gözaltına alındığını duyurdu.
Emniyet Müdürlüğü'nden daha önce yapılan açıklamada, "Olayı gerçekleştiren Necdet K. (33) isimli şahsın 10 yıllık Özel Halk Otobüsü şoförü olduğu, güzergâhı dışında Ortaköy istikametine doğru seyir halinde iken bilinmeyen bir sebepten dolayı içerisinde yolcu bulunmayan otobüs ile Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağında beklemekte olan vatandaşlara çarptığı, devamında elindeki bıçakla kaçmasına engel olmak isteyen (1) vatandaşı kolundan yaralayarak Beşiktaş sahilinden denize atladığı belirlenmiştir" denilmişti.
Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer almıştı:
"Şahıs kendisini kovalayan görevlilerce denizden çıkartılarak gözaltına alınmış, yapılan araştırmalarda şahsın alkollü olmadığı tespit edilmiştir.
"Otobüs çarpması ve bıçakla yaralama neticesinde (3)'ü İran uyruklu, (2)'si yaşı küçük olmak üzere toplam (13) şahıs yaralanmıştır."
Otobüs şoförü Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) geçtiği görüntülerde, denize atlayan şoförün, "Polisler yok mu? Öldürün beni" şeklinde bağırdığı duyuluyor.
Daha sonra denize atlayan iki kişinin şoförü taşıyarak karaya çıkardığı görülüyor.
DHA'ya konuşan bir görgü tanığı, "Otobüsteydik, Zincirlikuyu'dan binmiştim otobüse. Sol yaparken manevra yaptı, durağa daldı. Sonra çıktı bıçak elinde insanlara saldırmaya başladı...Sonra dümdüz denize doğru koştu. Denize atladığını gördük, olay bu. 35-40 yaşlarındaydı" dedi.
Anadolu Ajansı şoförün bıçakla saldırı ve yaralamadan suç kaydının olduğunu aktardı.
İhlas Haber Ajansı ise olay yerinde yapılan incelemelerde 21 metre fren izi tespit edildiğini bildirdi.
Polisin olaya ilişkin soruşturması, diğer yaralıların da hastanelerde tedavileri sürüyor.
Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına neden olan halk otobüsü şoförü adliyeye sevk edildi
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