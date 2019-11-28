HABER

Beşiktaş'ta otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 04:15 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çıktı. Kazada bir kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 03:00 sıralarında Balmumcu Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Zincirlikuyu yönünden Beşiktaş Meydanı istikametine gitmekte olan Tuna K.'nın kullandığı 34 E 0883 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüjdeki demirlere çarpan otomobil ardından ağaçlara çarparak durabildi.

KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Tuna K. Kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan Osman Demir ise hafif yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Osman Demir, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

“DİREKSİYONU BİR ANDA KIRDI"

Yaşanan kazayı anlatan görgü tanığı aracın bir anda orta refüje girdiğini belirterek, “Yukarıdan aşağıya doğru inerken bir anda direksiyonu kırdı. Olay böyle oldu. Bariyerlere girdi. Bir yaralı var. Durumu iyi görünüyor. İnşallah bir şey yoktur" dedi.

PARTNERHaluk Bilginer: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmışHaluk Bilginer: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış
Kamyon kazasına müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis, 2 yaralıKamyon kazasına müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis, 2 yaralı
Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanetErdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu Kanal İstanbul projesine karşı çıktı! 'En büyük ihanet'

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Cadde trafiğe kapatıldı, bina tahliye edildi! Düzce'de gece yarısı büyük panik!

Cadde trafiğe kapatıldı, bina tahliye edildi! Büyük panik!

Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 31'e yükseldi

Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 31'e yükseldi

Karabük'te feci kaza! Polis memuru ekip arabası ve şüpheli aracın arasında sıkıştı!

Polis memuru ekip arabası ve şüpheli aracın arasında sıkıştı!

Teröristlerden Akçakale'ye havanlı saldırı: 4 asker yaralı

Olay sonrası birlikler teyakkuza geçti! Sınırda yoğun top atışı!

AK Parti Sözcüsü Çelik: Vatandaşlarımız müsterih olsunlar

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.