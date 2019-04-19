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Beşiktaş'ta otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 07:18 | Son Güncelleme

İstanbul'da Çırağan Caddesi'nde bir otomobilin şerit değiştirirken karşı şeritte seyir halinde olan motosikletle çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü öldü, diğer sürücü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta, şerit değiştiren otomobilin karşı şeritte seyreden motosikletle çarpışması sonucu savrulan motosikletin sürücüsü öldü.

Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'nde, Ortaköy yönüne seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 KK 7771 plakalı otomobil, şerit değiştirdiği sırada Kabataş istikametine gitmekte olan 34 SG 2722 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü, kafasını yol kenarındaki ağaca çarptı. Motosiklet de otomobilin altına girerek sürüklendi.

Kazaya karışan otomobil ise sürüklediği motosikletle yaklaşık 400 metre ileride başka bir ağaca çarparak durabildi. Sürücü yaralanırken, otomobildeki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü ise ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobildeki yara almadan kurtulan 2 kişi, polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Motosikletten kopan parçaların birçoğunun yol kenarına savrulduğu gözlenirken, otomobilde de hasar oluştu.

Yaklaşık yarım saat aksayan trafik, hasarlı araçların çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

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