HABER

Beşiktaş’ta otomobil yayalara çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 01:06 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta seyir halinde olan bir otomobil yol kenarında bulunan yayalara çarpma sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Beşiktaş’ta otomobil yayalara çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

Beşiktaş’ta seyir halinde olan bir otomobil yol kenarında bulunan yayalara çarpma sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Beşiktaş istikametinde yoğun araç trafiği oluştu.
Kaza, saat 21:30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında bulunan bariyerlerin arka tarafına geçen 3 kişi bir süre burada oturarak alkol aldı. Daha sonra yola çıkarak yürümeye başlayan ve kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi yolda yürüdükleri esnada Selçuk S., yönetimindeki 34 PB 2333 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonucu 3 kişi yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası yaralanan 2 kişi ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Köprü trafiği oluştu
Olay yeri inceleme ekipleri kaza sonrası olay yerinde hayatını kaybeden şahıs ve araç üzerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek trafiği tek şeritten sağlarken, trafik geriye doğru sarkarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinde hayatını kaybeden şahsın ise ayakkabısı kaldı. Cenazenin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Beşiktaş’ta otomobil yayalara çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

Beşiktaş’ta otomobil yayalara çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

Beşiktaş’ta otomobil yayalara çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

PARTNERGenç kadını zincirle bağlayıp ahırda vahşet yaşattı!Genç kadını zincirle bağlayıp ahırda vahşet yaşattı!
Bafra’da kaza: 3 yaralıBafra’da kaza: 3 yaralı
Mecidiyeköy’de lüks cip alev alev yandıMecidiyeköy’de lüks cip alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Ankara'da iğrenç olay! Ders bahanesiyle kandırdılar

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Sınıfta korkunç olay! Flaş 'Momo' detayı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İstiklal Caddesi'nde yoldan geçen kadın saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada

Saniyelerle ölümden kurtuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.