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BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 13:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza Barbaros Bulvarı’nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Barbaros Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye, Levent istikametine ilerleyen otomobil çarptı. Ağır yaralanan 60-65 yaşlarındaki adam, haber verilmesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi
Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı- Levent istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı. Yol temizleme çalışmalarının ardından trafik normale döndü.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-Yerde yatan yaya
-Kazaya karışan otomobil
-Trafiğin yan yoldan ilerlemesi
-(AKTUEL GÖRÜNTÜ)
-Yol temizleme çalışmaları
-Kaza nedeniyle oluşan trafik
-Genel ve detaylar

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